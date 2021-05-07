Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 02:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da fabrika yangını: 6 işçi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Merkez Nilüfer İlçesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde'de faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden işçiler, hemen fabrikayı boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
17 kişiye kumar baskını: 106 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz