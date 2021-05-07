Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir erkek ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, bir erkek apartmanda ölü bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hacı İlbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanda vatandaşlar, binadan kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren ekipler, kokuların geldiği evde bir erkeği ölü olarak buldu.
Yapılan incelemede, cesedin 54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğu ve şahsın bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.
Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Balıkesir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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