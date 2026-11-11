Puslu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2026 08:58

ABD Los Angeles'ta aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles kentinin North Hollywood semtinde metro girişi yakınında aracın sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Los Angeles'ta aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]

Los Angeles Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde SUV tipi bir aracın, North Hollywood semtindeki metro istasyonu yakınındaki kalabalığa daldığı bildirildi.

Açıklamada, en az 6 yayaya çarpan aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Los Angeles Polis Departmanı Müdürü Warner Castillo, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, 60'lı yaşlardaki araç sürücüsünün olay esnasında herhangi bir maddenin etkisi altında olup olmadığına ilişkin gerekli testleri yaptıklarını bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Trump'ın Biden'a yazdığı ve dört yıl gizli kalan sürpriz mektup ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
14 ilde siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonu: 112 gözaltı
10:30
Zorunlu kış lastiği uygulaması pazar günü başlıyor
10:22
Türk ihracatçısına AB’de dijital kolaylık: E-imzalar karşılıklı tanınacak
10:22
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker deniz mayınına çarparak alev aldı
10:16
Maldivler, İsrail pasaportu taşıyanların hiçbir şekilde ülkeye girişine izin vermeyecek
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ebu Hamid, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ebu Hamid, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ