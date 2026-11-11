ABD Los Angeles'ta aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde SUV tipi bir aracın, North Hollywood semtindeki metro istasyonu yakınındaki kalabalığa daldığı bildirildi.

Açıklamada, en az 6 yayaya çarpan aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Los Angeles Polis Departmanı Müdürü Warner Castillo, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, 60'lı yaşlardaki araç sürücüsünün olay esnasında herhangi bir maddenin etkisi altında olup olmadığına ilişkin gerekli testleri yaptıklarını bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.