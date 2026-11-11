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Ekonomi
AA 11.11.2026 09:43

Altın fiyatlarında yükseliş: Gram altın 6 bin 651 lira oldu

Gram altın, dün yüzde 2,58 değer kaybederek 6 bin 509 liradan kapanmasının ardından yeni güne yükselişle başladı. Gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,60 artışla 6 bin 651 liradan işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 791 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 955 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında yükseliş: Gram altın 6 bin 651 lira oldu

Gram altın, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,58 azalışla 6 bin 509 liradan tamamladı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 6 bin 651 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 791 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 955 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dolar endeksindeki azalışın etkisiyle yüzde 0,58 artışla 4 bin 54 dolarda seyrediyor.

Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentiler

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirmesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor. Teknoloji şirketlerinin hisselerinde alım fırsatının oluşması bir taraftan küresel piyasaları desteklerken diğer taraftan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik öngörüler piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

Brent petrol 92,4 dolarda seyrediyor

ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentilerle dün yüzde 3,5'ten fazla düşerek 90 doların altını gören ve daha sonra 91,5 dolar seviyesinde dengelenen ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nda saldırıların devam etmesi ve ABD’nin petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşandığına işaret eden veriler sonrasında bugün yüzde 1 artışla 92,4 dolarda seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle orta vadede enflasyon baskısının hafifleyebileceği tahmin edilse de ABD'de açıklanan enflasyonun Fed'in kısa vadede daha sıkı bir politika izleyebileceği endişesini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

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