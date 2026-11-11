Türk ihracatçısına AB’de dijital kolaylık: E-imzalar karşılıklı tanınacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde konuya ilişkin çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital boyutunun güçlendirilmesi, sınır ötesi dijital ticaretin kolaylaştırılması hedefiyle elektronik imzaların ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik işbirliği sürecinde önemli bir aşamaya geçildiği aktarılan açıklamada, 9 Kasım'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen AB-Orta Asya Dijital Bağlantısallık Platformu toplantısında, Avrupa Komisyonu ile elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik sürecin başlatılması ve işbirliği imkanlarının araştırılması için bir niyet beyanı teati edildiği vurgulandı.

Bu gelişmenin, Türkiye'nin AB ile ekonomik ve ticari entegrasyonunun dijital alanda güçlendirilmesine yönelik girişimlerin önemli bir çıktısı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca uzun süredir yürütülen teknik istişareler ve Bakanımız Ömer Bolat'ın eş başkanlığını yürüttüğü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nda varılan mutabakat çerçevesinde, elektronik imzaların karşılıklı tanınması alanında teknik çalışmaların başlatılması hususu ortak gündeme alınmıştır. Kişinev'de teati edilen niyet beyanı ile bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak irade somutlaştırılmış, Avrupa Komisyonu Türkiye'nin girişimini memnuniyetle karşılayarak, EU4Digital III Bölgesel Programı gibi araçlar üzerinden sürecin finansal olarak da desteklenmesine yönelik işbirliği seçeneklerinin araştırılmasına açık olduğunu ifade etmiştir."

AB pazarına erişimde dijital bağlantısallığın önemi artıyor

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin, taraflar arasında derin bir ekonomik ve ticari bütünleşme sağladığına işaret edilen açıklamada, ticaretin ve düzenleyici süreçlerin giderek dijitalleşmesinin, bu bütünleşmenin dijital altyapılar ve sistemler bakımından da geliştirilmesini gerekli kıldığı bildirildi.

AB tarafından ürün uygunluğu, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gümrük işlemleri alanlarında geliştirilen dijital sistemlerin, Türk ihracatçılarının AB pazarına erişiminde dijital bağlantısallığın önemini artırdığının altı çizilen açıklamada, bu kapsamda elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik işbirliğinin, Türk firmalarının AB'nin dijital ticaret ve düzenleyici altyapılarına etkin katılımını destekleyeceği, ayrıca kamu ihalelerine uzaktan katılım ve süreçlerin uzaktan takibinin yanı sıra ticaretin finansmanı gibi alanlarda sınır ötesi dijital işlemleri desteklemesi bakımından fayda sağlayacağına dikkati çekildi.

Niyet beyanı doğrultusunda, ortaya konulan işbirliği iradesi kapsamında ilerleyen dönemde Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir ulusal çalışma grubu oluşturulacağına da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç istişare sürecinde karşılıklı tanıma için gerekli hukuki, idari ve teknik hususlar değerlendirilecektir. Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantının, bu ay içinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. Bakanlık tarafından, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin dijital boyutunun geliştirilmesi, firmalarımızın dijital ticaret süreçlerine katılımının kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği'nin işleyişinin dijital çağın ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi hedefleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülecektir."