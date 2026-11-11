Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.11.2026 10:28

Zorunlu kış lastiği uygulaması pazar günü başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması pazar günü başlıyor

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

Lastik değiştirme ücreti 1500 liradan başlıyor

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

Üretim tarihi ve saklama koşullarına dikkat

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunması açısından önem taşıyor.

Soğuk hava koşullarında sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor. Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini yitirebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kış Lastiği
Sıradaki Haber
Türk ihracatçısına AB’de dijital kolaylık: E-imzalar karşılıklı tanınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
İşitme engelli kişinin üyeliğini yenilemeyen araç kiralama şirketine ceza
12:02
Yapay zeka destekli sulama sistemleri Türkiye geneline yaygınlaştırılacak
11:48
Ankara'da AVM otoparkında yangın
11:41
İhracat ve ticaretin geliştirilmesine 82 milyar lira ayrılacak
11:41
İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti
11:40
2027 Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
COP31'de katılımcılar mehteran gösterisiyle karşılandı
COP31'de katılımcılar mehteran gösterisiyle karşılandı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ