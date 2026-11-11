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Dünya
AA 11.11.2026 09:02

New York Times: ABD Hazine Bakanı Bessent, İran tehdidi nedeniyle askeri üsse taşındı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İran'dan gelen tehditler nedeniyle başkent Washington'daki evinden bir askeri üsse taşındığı öne sürüldü.

New York Times: ABD Hazine Bakanı Bessent, İran tehdidi nedeniyle askeri üsse taşındı

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer son haftalarda kısmen Bessent'e yönelik tehditlere ilişkin istihbaratlara dayanarak, "İran'ın mevcut ve eski ABD'li yetkililere karşı yürüttüğü komploların yeni bir aşamaya geçtiği" sonucuna vardı.

Bunun üzerine Bessent, bir süredir yaşadığı başkent Washington'daki evinden ayrılarak askeri üsse yerleşti.

Konuya ilişkin konuşan ABD'li yetkili, Bessent'e yönelik tehdidin ciddiyetine ilişkin bilgi vermezken, İran'ın ABD ve denizaşırı ülkelere yönelik saldırı kabiliyetinin sınırlı olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığından bir sözcü, New York Times'a yaptığı açıklamada, Bessent'in "İran rejiminin tehditlerinden yılmayacağını", İran ekonomisine baskı uygulamaya yönelik kampanyayı yürütme konusundaki kararlılığının devam ettiğini belirtti.

Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle taşınmıştı

Öte yandan son dönemde İran tehditleri iddialarıyla Donald Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle evlerinden taşınmıştı.

Bu isimler arasında Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine gelen Stephen Miller ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi de yer alıyordu.

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