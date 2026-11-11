Puslu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.11.2026 09:07

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Suç Örgütü
Sıradaki Haber
İstanbul'da bu yıl 12 bin 500'ü aşkın su ürünleri denetimi gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
14 ilde siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonu: 112 gözaltı
10:30
Zorunlu kış lastiği uygulaması pazar günü başlıyor
10:22
Türk ihracatçısına AB’de dijital kolaylık: E-imzalar karşılıklı tanınacak
10:22
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker deniz mayınına çarparak alev aldı
10:16
Maldivler, İsrail pasaportu taşıyanların hiçbir şekilde ülkeye girişine izin vermeyecek
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ebu Hamid, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ebu Hamid, hastanede yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ