İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.