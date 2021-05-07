Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 06:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt genelinde havanın açık olması bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurt genelinde çok bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerine doğru yağış geçişleri görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri çok bulutlu olacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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