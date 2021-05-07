Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a 10 ilçede operasyon başlatıldı. 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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