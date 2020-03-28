Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur ile sağanak öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da sıfır, Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Tunceli'de 6, Iğdır ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 14, Tunceli ve Ardahan'da 11, Kars ve Ağrı'da 10, Erzurum'da 9 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: yağış sağanak yağış meteoroloji Doğu Anadolu BölgesiSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:54
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