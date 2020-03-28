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Ankara'da piknik alanlarında önlemler alındı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanların, hafta sonları vatandaşlarına girişine kapatılmasına ilişkin tedbir, uygulanmaya başlandı.
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları girişi yasaklanan piknik alanları, ormanlar ve ören yerlerinde gerekli önlemler alındı.
Güvenlik görevlileri, Mogan Gölü, Mavi Göl, Göksu Parkı ve diğer piknik alanlarının girişlerini dubalarla kapattı, güvenlik şeridi çekti.
Yağışlı havaya rağmen sabah sporu için alanlara gelen vatandaşlar, güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine döndü.
Etiketler: salgın piknik alanları pandemi ören yerleri koronavirüs Cumhurbaşkanlığı genelgesi covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:38
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