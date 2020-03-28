Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yunanistan'dan itilen sığınmacılar kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik botta bulunan 12'si çocuk 21 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından sığınmacıların bulunduğu lastik bot tespit edildi. Bot içerisindeki Suriye uyruklu 12'si çocuk 21 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan sığınmacı Sahil güvenlik lastik bot izmir. çeşmeSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:20
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