Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ele geçirildi
Emniyet güçleri, Adana'da sahte kolonya, dezenfektan ve kozmetik ürünleri üretilen bir depoya baskın düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 milyon lira değerinde sahte ürün ele geçirildi.
Adana emniyetine bağlı ekipler koronavirüs fırsatçılarının peşine düştü.
Seyhan ilçesindeki bir depoda sahte temizlik ürünü imal edildiğini tespit eden polis operasyon için harekete geçti.
Depoya baskın yapan ekipler, sahte olduğu belirlenen 33 bin dezenfektan, yaklaşık 10 bin şampuan, 192 adet kolonya, yüzlerce saç kremi, binlerce etiket, kapak ve boş kutu ele geçirdi.
Ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirlendi.
Operasyonda depo sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs dezenfektan covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:42
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