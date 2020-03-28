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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış görülmesi tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşlar da uyarıldı.
Etiketler: yağmur yağış Osmaniye hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay hava durumu hafta sonu hava nasıl olacak Adana hava durumuSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 07:53
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