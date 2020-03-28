Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış görülmesi tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşlar da uyarıldı.