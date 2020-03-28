Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da heyelan: Yol 2 saat ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Amanos Dağları'nın eteğindeki 5 mahalleyi ilçeye bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kapanan yol yetkililere bildirildi.
Bunun üzerine Hassa Belediyesi'ne ait iş makinesi, yolda çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
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