Kıbrıs Barış Harekatında, Güneydoğu'nun dağlarında, Irak ve Suriye'deki operasyonlarda en öndeydiler. Türk bayrağını gururla dalgalandırdılar. En son Bakü sokaklarını sancaklarıyla inlettiler.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Türk milletinin bir sancağının Azerbaycan'da dalgalanmasının millet adına ve Azerbaycan adına büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bundan sonra Azerbaycan'la Türkiye arasında etten kemikten kandan ve candan birliktelik oluştu" dedi.

Azerbaycan'a sancak gönderildi

Türkiye'nin önemli askeri unsurlarından biri, Bolu 2. Komando Tugayı oldu. Komandolar terörle mücadelede önemli operasyonlara katıldı.

"Türkiye'nin yakın zamanda ortaya koyduğu bütün mücadelelere o sancağın gölgesinde Bolu Komando Tugayında görev yapan bütün Mehmetçikler katıldı. Milletin kendisine bir onur ve şeref timsali olarak teslim etmiş olduğu emanet etmiş olduğu o sancağı en iyi şekilde dalgalandırmak adına canlarına ortaya koydular kanlarını döktüler"

"Bu Ermenistan'a ve dünyaya verilen önemli bir mesaj"

O önemli tugayın sancağı bu kez Azerbaycan'da dalgalandı. Türkiye, Bolu 2. Komando Tugayı'na ait sancağı Azerbaycan'a gönderdi.

Ağar, bu durumun Ermenistan'a verilen önemli bir mesaj olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda Türk milletinin onuruna Mehmetçiğin onuruna karşılık gelen bir sancakla sembolize edilmesi de açıkçası sadece savaşta mücadele edilen Ermenistan'a karşı değil bütün dünyaya verilen son derece önemli bir mesaj" açıklamasını yaptı.

Mehmetçik Bakü sokaklarında

Mehmetçik, Dağlık Karabağ zaferinin ardından Bakü'de gerçekleşecek Zafer Töreni provalarına katıldı.

Ermenistan ile 44 gün süren çatışmalarda 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit düştü. Mehmetçik, şehit düşen Azerbaycan askerlerini de unutmadı.