Bakü sokakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile inliyor. Azerbaycan Karabağ’da kazanılan zaferi kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Başkent Bakü’de 10 Aralık’ta yapılacak zafer kutlaması için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören öncesi Bağımsızlık Meydanı’nda hazırlık çalışmaları hızlandı.

10 Aralık'ta düzenlenecek askeri geçit töreni öncesi son provalar yapılıyor.

TB2'ler de törene hazırlanıyor

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan Bakü sokaklarında Türk askerleri de boy gösterdi. Geçit töreni öncesi son provalarda Bayraktar TB2'ler de dikkat çekiyordu. Askeri geçit töreninde Karabağ'da önemli görevler icra eden, Bayraktar TB2'ler de yer alacak.

Uçaklar da Azerbaycan bayrağının renklerinde duman çıkartarak uçuş gerçekleştirdi.

Dağcılar "Atatürk" ve "Haydar Aliyev" zirvelerine tırmandı

Türkiye ve Azerbaycan'dan bir grup dağcı, ülkenin kuzeyindeki Guba şehrinde "Haydar Aliyev" ve "Atatürk" zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar burada Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırdı.

Ermenistan ordusundan geriye kalan askeri araçlar da gösterilecek

Zafer töreninde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden ganimet alınan askeri araçların geçişi de yapılacak.