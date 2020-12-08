Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan'da zafer töreni hazırlıkları: Türk askeri Bakü'de
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı Karabağ zafer töreni için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'den giden birlikler de başkent sokaklarındaydı.
Bağımsızlık Meydanı’nda askerler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek yürüdü.
Uçaklar ise Azerbaycan bayrağının renklerinde duman çıkararak uçuş yaptı.
Türk askeri Bakü sokaklarını inletti
Türkiye'den giden birlikler de törendeki yerini alacak.
Birlikler, tören öncesi, başkent sokaklarında prova yaptı.
Zafer töreni kapsamında Ermenistan Silahlı kuvvetlerinden ganimet alınan askeri araçların da geçişi yapılacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ harekatında başarılı olan Devlet Güvenlik Servisi ve Dış İstihbarat Dairesi Başkanlarını orgeneralliğe terfi ettirdi.
Bakü’deki bir metro durağına da zafer günü ilan edilen “8 Kasım” ismi verildi.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ
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