Almanya'da Köln kentinde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi.

Azerbaycan Medeniyet Evi'nin organize ettiği miting, tarihi Köln Katedrali önünde yapıldı.

Mitinge katılanlar Fransa Parlamentosu'nun Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın "bağımsız bir devlet olarak tanınmasını tavsiye kararına" karşı çıktı.

Ermenistan ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı asker ve siviller anıldı.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen düzenlenen gösteride, Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türkiye ve Almanya bayrakları da yer aldı.