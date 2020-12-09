Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt yöneticilerinden ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddia edilen sanık Ş.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sanığa ait ardışık arama tutanağı ile HTS kayıtlarındaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunu bildiren savcı, Ş.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.Ö'yü ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.