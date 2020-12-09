Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sağlık ekibine saldıran şüpheli hakkında soruşturma
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Mamak ilçesinde 112 Acil Servis ekibine saldıran şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Mamak'ta rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden sağlık ekibine hasta yakını saldırdı.
Sağlık görevlileri, hastayı zanlının istediği hastaneye götürmedikleri için şiddete maruz kaldı.
Ankara Valiliği, saldırgan hakkında ivedilikle adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: Sağlık Çalışanları Ankara
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