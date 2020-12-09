Mamak'ta rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden sağlık ekibine hasta yakını saldırdı.

Sağlık görevlileri, hastayı zanlının istediği hastaneye götürmedikleri için şiddete maruz kaldı.

Ankara Valiliği, saldırgan hakkında ivedilikle adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.