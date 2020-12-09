Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azaldı.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın dibindeki 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda, yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı.

Atikhisar'da su miktarı 12 milyon metreküpe düştü

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı ise 12 milyon metreküpe düştü.

Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine Çanakkale Belediyesi su kullanımıyla ilgili yasaklar getirdi.

Bunun üzerine Belediye Encümeni, geçen günlerde toplanarak, su tasarrufuna yönelik oybirliğiyle radikal kararlar aldı.

Şebeke suyuyla araba, halı, kilim yıkamak yasak

Kararlar doğrultusunda; şehir şebeke suyu kulanılarak hortumla araba yıkanması, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı.

Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı.

Atıksu bedeli alınacak

Oto yıkama, halı yıkama, hamam, wc gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirildi. Yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı.

Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde yağmurlama, damlama sistemi ile su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde de karar verildi.

Kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

"Kentin yıllık su tüketimi 12 milyon metreküp"

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı'nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda 12 milyon metreküp su var. Bunun 2,5 ila 3 milyon metreküpü de kullanılamayan dip suyu. Doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde. Kentin yıllık su tüketimi de 12 milyon metreküp sevisyesinde. Çanakkale Belediyesi önümüzdeki yıl daha ciddi bir sorun yaşamamak adına bir takım önlemler aldı. Encümende alınan kararlar doğrultusunda Çanakkale’deki 40 oto yıkamacı dükkanında mekanik sayaç kullanımını yasakladık.

Gerekli tebligatları yaptık ve ön ödemeli akıllı su sayacı takılmasını istedik. Bir kısmı akıllı sayaca geçti. Bunun yanı sıra hortumla şehir şebeke suyu kullanılarak araç yıkanması yasaklandı. Yine apartman ve iş yeri önleri ve merdiven boşlukları gibi alanların şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamarında ise özellikle basınçlı sulama sistemleri kullanılması yönünde karar alındı. Bundan böyle parklarımızı ve bahçerimizi biz de yağmuralma yani damlama sistemi ile sulayacağız. Başka alanlarda da su tüketimine karşı önlemler getirdik. Ayrıcı sanayi tesislerine de su kullanımını kıstılamaları için tebligat yaptık."