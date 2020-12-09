Bartın Irmağı'nın yüzeyinde beyaz köpükler oluştu. Çağlayan mevkisindeki köpükleri fark edenler durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ırmaktan numuna alarak inceleme başlattı.

"Bu ırmağı ilk defa böyle gördüm"

Irmağı ilk defa böyle gördüğünü söyleyen çevre sakini, "Ben bu ırmağı ilk defa böyle gördüm. Bunun hali ne olacak, nasıl geldi bu köpük buraya bilmiyorum. Bir çözüm bulunsa iyi olur" dedi.

Irmaktan numune alan ekipler, ırmak suyunun bentten dökülmesiyle oluşan köpüklerin fabrika atığı kimyasallardan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruyor.

Laboratuvar sonuçları köpürmenin nedenini ortaya koyacak.