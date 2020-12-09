Bölge genelinin cuma günüden itibaren Orta Akdeniz'den gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla görülecek yağışlar, Konya'nın güneybatı çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacak.

Yağışlar genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın ise pazar günü güneyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.