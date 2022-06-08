Bala'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Aydoğan Mahallesi'ndeki dere, sel suları ile taşınca, çok sayıda ekili alana zarar verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan, Ergin Mahallesi'ndeki iki köprü de sel sularıyla yıkıldı.

Otomobiller sürüklendi

Çankaya Gökkuşağı Mahallesi 1214'üncü sokakta sağanak nedeniyle park ve hareket halindeki otomobiller ile bir kurye motosikleti sürüklenirken, bölgedeki eğimli arsalarda da yer yer toprak kaydı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine sokakta temizlik çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Valilik saat verdi: 09.00-23.00 saatleri arasına dikkat

Ankara'da 09.00-23.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 8 Haziran Çarşamba günü 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."