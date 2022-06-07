Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

Yolcuları kepçe kurtardı

Aniden bastıran sağanak sebebiyle araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolmuşta mahsur kalan yolcuları kepçe kurtardı. Yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle yolda yürüyemeyen vatandaşalar da araçların üzerine çıktı.

Ankara Valiliği uyarmıştı

Ankara Valiliği, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından kuvvetli sağanak beklendiğini duyurmuştu.

Valilik açıklamasında, şu ifadelerine yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Haziran Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."