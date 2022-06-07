Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü.

Huzur Apartmanı otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, aracını otoparka çekip yukarı çıktığını ve yarım saat sonra olayın yaşandığını belirterek, "Bir yağmur, bir afet, bir ses duyduk. Aşağı indik. Burası inmiş, aşağıya arabanın üzerine aşmış. Arabanın üzerine indi, araba komple gitti" dedi.

Öte yandan, Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi Göksun Sokak'ta da yağış sebebiyle yol çöktü.

Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil de, çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Hasar gören araç, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.