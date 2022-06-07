Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çift taraflı olarak araç trafiğine kapanan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde açıldı.