Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 21:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sel nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu, yapılan çalışmaların ardından açıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Çift taraflı olarak araç trafiğine kapanan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde açıldı.
Etiketler: Hava Durumu Kayseri Sağanak Sel Sivas
Sıradaki Haber
Polisten kaçarken sarktığı pencereden düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz