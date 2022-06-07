Yalova'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli motosikletiyle kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonrası motosikletini bırakarak bir binanın çatısına çıkan şüpheli, çatıdan üçüncü kattaki dairenin penceresine sarktı.

Polisin elinden kurtul, ayağını kırdı

Şüpheli, dairenin balkonundan içeriye giren polisin tüm çabasına rağmen ikna olmadı. Şüpheli, bir alt katın penceresine inmeye çalışırken polis memuru tarafından kolundan tutuldu.

Polisin elinden kurtulan şüphelinin beton zemine düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin bacaklarında kırık tespit edildi. Şüphelinin bir olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.