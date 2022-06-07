Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Polisten kaçarken sarktığı pencereden düştü
Yalova'da polisten kaçan kişi, bir binanın çatısına çıktı. Yakalanmamak için üçüncü kattaki dairenin penceresine sarkmaya çalışan şüphelinin, beton zemine düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Yalova'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli motosikletiyle kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonrası motosikletini bırakarak bir binanın çatısına çıkan şüpheli, çatıdan üçüncü kattaki dairenin penceresine sarktı.
Polisin elinden kurtul, ayağını kırdı
Şüpheli, dairenin balkonundan içeriye giren polisin tüm çabasına rağmen ikna olmadı. Şüpheli, bir alt katın penceresine inmeye çalışırken polis memuru tarafından kolundan tutuldu.
Polisin elinden kurtulan şüphelinin beton zemine düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin bacaklarında kırık tespit edildi. Şüphelinin bir olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.
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