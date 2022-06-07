Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 6 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da sahte altınla kuyumcuları dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 3 kuyumcuyu sahte altınla 66 bin 800 lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Zanlıların Şanlıurfa istikametine doğru gittikleri bilgisi üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında, sahte olduğu değerlendirilen 34 parça halinde altın görünümlü bileklik, bilezik, küpe, künye, kolye, 14 çeyrek, 3 yarım ve 1 tam altın ile 57 bin 682 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Altın Dolandırıcılık
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