Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 8 gözaltı
Bitlis merkezli Ağrı, Ankara, İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis'te Terörle Mücadele Şube görevlilerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Ağrı, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Polis Bitlis Ankara İzmir PKK/YPG PKK/KCK
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