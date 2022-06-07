Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı.
Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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