Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selde faciadan dönüldü: Eve dolan su insan boyunu geçti
Ankara Keçiören'de Birlik Apartmanı'nın zemin katı saniyeler içinde yağmur suyuyla doldu. 2 çocuğun son anda tahliye edildiği dairede su yüksekliği insan boyunu geçti.
Mazgallar tıkandı, yollar göle döndü... Ankara şiddetli yağışa teslim oldu.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu sokakları göle çevirdi. Araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolmuşta mahsur kalan yolcuları iş makinesiyle gelen ekipler kurtardı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkıp yardım bekledi.
Keçiören'de ise Birlik Apartmanı'nın zemin katı saniyeler içinde yağmur suyuyla doldu. Apartman tahliye edildi. Su yüksekliğinin insan boyunu geçtiği dairede 2 çocuğun son anda kurtarıldığı öğrenildi.
TRT Haber suyun çekildiği daireyi görüntüledi. Balçık ile dolan ev kullanılamaz hale geldi.
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