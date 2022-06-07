Emek Mahallesi'nde Binali Taci'nin kullandığı forklift, bomu kalkmış halde 3020 Sokak'ta kavşaktaki tellere çarptı.

Kopan tellerden çıkan ses ve ışık patlamaları sonrası kesinti oluşurken, başka araç hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye arıza ekipleri ve polis geldi. Forklifti kullanan Binali Taci'nin 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi. Taci'nin ehliyetine alkollü olarak araç kullanmaktan el koyulduğu da tespit edildi.

Ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu

Binali Taci hakkında, park halindeki araca hasar verdiği için ve 'alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten işlem yapıldı.

Taci'ye sürücü belgesi alınmasına rağmen 3'üncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan Taci'ye 3 bin 674 lira ceza kesildi ayrıca 'sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 3 bin 674 lira uygulandı.

Toplam cezası 7 bin 348 lira olan Binali Taci'nin sürücü belgesine 2032 yılına kadar el koyuldu.

Öte yandan araç sahibine de 'sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak'tan 3 bin 674 lira ceza uygulandı.