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Gündem
TRT Haber 26.10.2026 04:04

Kabine yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Fon piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında atılan adımlar toplantının öncelikli gündemi olacak. Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan gelişmeler ve bölgesel konular da ele alınacak.

Kabine yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Fonların tasfiye sürecindeki son durum, koordinasyon kurulu raporları, fon mağdurları için atılan adımlar ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Beştepe'deki toplantıda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Sürece ilişkin olası yeni düzenlemeler de görüşülecek.

Terörsüz Türkiye süreci gündemde

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun raporları doğrultusunda ele alınacak.

Meclis çatısı altında süreci takip edecek İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları masada olacak.

Bölgesel konular da kabinenin gündeminde

Orta Doğu'daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alacak. Arap Yarımadası'ndaki son durum, yeniden artan ABD-İran gerilimi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ile bölgesel gelişmeler kapsamında atılan diplomatik adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasının ardından Mavi Vatan politikasında izlenecek yol haritası da görüşülecek. 

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Fon soruşturması Terörsüz Türkiye
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