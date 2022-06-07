Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 34 gözaltı
İstanbul’da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Kadıköy ve Şişli ilçelerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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