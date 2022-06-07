Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Evde yapılan aramada 200 gram bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.