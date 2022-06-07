Veliefendi Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana gelen olayda şüpheli bir kişi apartmanın demir kapısını söktü, kapıyı sırtına alarak olay yerinden uzaklaştı.

Kapının yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri güvenlik kameralarını izlediklerinde kapının çalındığını fark etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Muhammet Oğur, "Bu kapının yarısını götürmüşlerdi. Pazar günü ise 15 yaşlarında bir çocuk, şaşırtıyor insanı nasıl bu kapıyı sırtlayabiliyor diye. Ben bile sırtlayamam bu gücüme rağmen. Gerçekten helal olsun diyorum. Devir nereye gelmiş. Dua ediyoruz işyerimizin kepengini çalmasınlar diye" dedi.

Bir başka mahalle sakini Bedi Tunç ise, "Zeytinburnu'nda hırsızlık olayları artmaya başladı. Bıktık usandık artık. 15 yaşlarındaki çocuk demir kapıyı sırtlayıp götürmüş. Ben bile götüremem. Bir çözüm bulunsun. Korkuyla yaşıyoruz" diye konuştu.