Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Halil Bilgin yönetimindeki kamyon ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen mevkisinde çarpıştı.
Kazada kamyon sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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