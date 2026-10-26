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Türkiye
BBC 26.10.2026 07:29

İskoçya’da Mısır mumyaları sergiden kaldırıldı: Ölenlerin rızası alınamadı

Glasgow'daki iki müze, ölen kişilerin rızasının bulunmaması ve güncellenen etik ilkeler doğrultusunda Mısır mumyalarını sergiden kaldırdı ya da ziyaretçilerin görüşüne kapattı.

İskoçya’da Mısır mumyaları sergiden kaldırıldı: Ölenlerin rızası alınamadı

İskoçya'nın Glasgow kentindeki Kelvingrove ve Hunterian müzeleri, etik kaygılar nedeniyle Mısır mumyalarının sergilenme biçimini değiştirdi. Kelvingrove Müzesi, rahip Nekht'in mumyasını tamamen sergiden kaldırırken Hunterian Müzesi, Lady Shep-En-Hor'un bedenini özel olarak tasarlanan bir kumaşla örterek ziyaretçilerin görmesini engelledi. Kadının süslü lahdi ise sergilenmeye devam edecek.

Kararların arkasında, ölen kişilerin rızasının alınamaması ve insan kalıntılarının sergilenmesinin etik boyutuna ilişkin tartışmalar bulunuyor. Kelvingrove, Nekht'in kalıntılarının yanı sıra Mısır'daki Krallar Vadisi'nden çıkarılan mumyalanmış bir erkek başını, sağ ayağını ve sağ elini de sergiden kaldırdı. Nekht'in kalıntıları 1923'te Glasgow'a bağışlanmıştı.

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), haziran ayında güncellediği etik kurallarda insan kalıntılarının onurunun korunmasını ve bu kalıntıların geldiği topluluklarla işbirliği yapılmasını tavsiye etti. Ancak kurallar, tüm mumyaların sergiden kaldırılmasını zorunlu kılmıyor. İskoçya'daki müzeler de uygulama konusunda farklı kararlar alabiliyor.

Her iki müze de ilgili ülke veya kurumlardan talep gelmesi halinde kalıntıların iadesini değerlendirebileceklerini açıkladı.

Ölen kişilerin yerine soyundan gelenler de rıza verebiliyor.

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