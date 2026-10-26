Donald Trump, onay oranının yüzde 60'larda olduğunda ısrarcı

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında düşen onay oranını gösteren anketleri reddederek desteğinin yüzde 60’a yakın olduğunu öne sürdü. Ancak farklı araştırmalar, Trump’ın görev performansını onaylayan Amerikalıların oranının yüzde 30 ila 34 arasında kaldığını ortaya koydu.

Trump, The Washington Examiner’a verdiği röportajda, RealClearPolitics’in anket ortalamasında onay oranının yüzde 38,8, onaylamayanların oranının ise yüzde 60,4 olarak ölçülmesine tepki gösterdi. Sonuçları “yalan” olarak nitelendiren Trump, gerçek desteğinin çok daha yüksek olduğunu savundu.

Anketlerde düşük onay oranı

16-19 Ekim’de gerçekleştirilen Reuters/Ipsos anketinde Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 34, onaylamayanların oranı ise yüzde 65 olarak ölçüldü. Pew Araştırma Merkezi’nin 28 Eylül-4 Ekim tarihli araştırmasında da onay oranı yüzde 30’da kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 68 oldu.

New York Times/Siena College tarafından yayımlanan bir başka ankette Trump’ın onay oranı yüzde 34 olarak belirlendi. Gazete, bu seviyenin Harry Truman’ın 1946’daki yüzde 33’lük oranından bu yana ara seçimler yaklaşırken bir başkan için kaydedilen en düşük oran olduğunu bildirdi.

Trump, Cumhuriyetçi tabanına işaret etti

Trump, yüksek destek gördüğü iddiasını Cumhuriyetçi seçmenler ve MAGA hareketi içindeki popülerliğine dayandırdı. CNN’in baş veri analisti Harry Enten’in analizine göre Trump, 2024 seçimlerinde MAGA Cumhuriyetçilerinin yüzde 99’unun oyunu aldı. Eylül ayında bu gruptaki onay oranı da yüzde 98 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte Enten, Trump’ın ekonomi ve enflasyon politikalarına ilişkin değerlendirmelerin olumsuz yönde değiştiğine dikkat çekti. Ulusal anketlerdeki düşük oranlar, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler açısından siyasi baskıyı artırıyor.