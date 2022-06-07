Kartal sahil yolunda dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, yol kenarında yerin altında bulunan bir su borusu patladı.

Borunun patlamasıyla sular yüzeye çıkmaya başladı. Şiddetli şekilde suyun yüzeye çıkmasıyla sahil yolu su ile kaplandı. Adeta göle dönen sahil yolunda araç trafiği bir süreliğine tek şeritten sağlandı.

Yüzeye çıkan su yol kenarındaki bir otoparkın ve restoranın da içerisine doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri olaya müdahale ederek suyun yüzeye çıkmasını engelledi.

İçerisine su dolan otoparkın yetkililerinden Gökhan Öztürk, şöyle konuştu:

“Su borusu patladı dediler. Otopark su doldu. Araçları almak zorunda kaldım. 1 saattir bu şekilde bekliyorum. Su neredeyse dükkan içerisine girecek. İlk başta kirli akıyordu ama temiz suya benziyor.”