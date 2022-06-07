Ankara şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanakta mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

Yolcuları kepçe kurtardı

Aniden bastıran sağanak sebebiyle araçlar hareket etmekte zorlanırken, dolmuşta mahsur kalan yolcuları kepçe kurtardı. Yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle yolda yürüyemeyen vatandaşalar da araçların üzerine çıktı.

Karton bardakla aracındaki suyu boşalttı

Keçiören'de çok sayıda araç Fatih Köprüsü altında mahsur kaldı. Bir sürücü ise aracının içindeki suyu karton bardakla boşaltmaya çalıştı.

Keçiören ilçesinde caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan su, bir metre yüksekliğe ulaştı.

Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Göle dönen yolda mahsur kalan sürücüler,, otomobillerinin üstünde kurtarılmayı bekledi.

İvedik'te iş yerleri su altında kaldı

Yenimahalle ilçesi İvedik OSB'de sağanak yağış sonucu bir çok iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Bir iş yerinde 10 kişi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.