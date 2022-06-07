Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye ve Kahramanmaraş için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak Osmaniye Kahramanmaraş Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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