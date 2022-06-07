Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir eden teknik personel, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
İstanbul'da Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, arızalandı.
İETT personeli Erdoğan Bulut, arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: İETT İstanbul İş Kazaları
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