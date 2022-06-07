Konya'nın Yunak ilçesinde akşam saatlerinde görülen sağanak sele neden oldu, mahallenin bazı kısımları sular altında kaldı.

Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalıştı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri de mahallede güvenlik tedbiri aldı.