Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sağanak sele neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.
Konya'nın Yunak ilçesinde akşam saatlerinde görülen sağanak sele neden oldu, mahallenin bazı kısımları sular altında kaldı.
Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalıştı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri de mahallede güvenlik tedbiri aldı.
Etiketler: Hava Durumu Konya Sağanak
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