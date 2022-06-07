Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde tefeci operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de tefecilik yaptıkları yönünde haklarında bilgi elde edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda senet ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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