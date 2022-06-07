Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de tefecilik yaptıkları yönünde haklarında bilgi elde edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda senet ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.