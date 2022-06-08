Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış hasara neden oldu.

Sel nedeniyle Ulaş'ta 9 Gemerek'te 7 ev hasar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldi.

Akşam saatlerinde kapanan Sivas-Kayseri karayolu, yoldaki temizleme çalışmalarının ardından araç ulaşımına yeniden açıldı.

[Fotoğraf: DHA]