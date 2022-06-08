Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 00:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ı sağanak vurdu: 16 ev hasar gördü
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev ve ekili tarım arazileri hasar gördü.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış hasara neden oldu.
Sel nedeniyle Ulaş'ta 9 Gemerek'te 7 ev hasar gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldi.
Akşam saatlerinde kapanan Sivas-Kayseri karayolu, yoldaki temizleme çalışmalarının ardından araç ulaşımına yeniden açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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