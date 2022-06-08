Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 yıl hapisle aranan firari bazanın altında yakalandı
Kayseri'de, 4 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K., saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı. Zanlının yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Kayseri'de güvenlik güçleri, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hakkında 4 ayrı yakalama kararı olan H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının yakalanması için Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.
Firari, yatak odasındaki bazanın içinde saklanırken yakalandı. Zanlının yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan zanlı kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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