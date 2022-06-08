Kayseri'de güvenlik güçleri, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hakkında 4 ayrı yakalama kararı olan H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının yakalanması için Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.

Firari, yatak odasındaki bazanın içinde saklanırken yakalandı. Zanlının yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan zanlı kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.